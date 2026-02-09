 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3 x 3,05 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,4 2 1,67 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире

Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады-2026 в командном турнире
Сюжет
Олимпиада-2026
После выступления Ильи Малинина американская команда смогла оторваться от японцев, занявших по итогу второе место. Третьими стали итальянцы
Американский фигурист Илья Малинин
Американский фигурист Илья Малинин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Американские фигуристы стали победителями в командных соревнованиях Олимпийских игр в Италии. Они набрали 69 очков.

Последними свои произвольные программы представили мужчины-одиночники. Американец Илья Малинин набрал 200,03 балла и принес команде 10 очков. Второе место у одиночников занял японец с 194,86 баллами, третье — итальянец Маттео Риццо (179,62).

Так, японская команда заняла второе место с 68 очками, а третьими стали итальянцы (60).

Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире
Спорт
Илья Малинин

В турнире также принимали участие сборные Франции, Южной Кореи, Китая, Великобритании и Польши, но они не отобрались в произвольную программу.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник принимают участие только в личных турнирах на Играх. Гуменник выступит 10 февраля с короткой программой, а Петросян — 17 февраля.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Олимпиада-2026 победители США Италия Япония Канада Грузия
Материалы по теме
Тренеру Малинина в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию
Спорт
Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире
Спорт
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире Спорт, 00:51
Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне Бизнес, 00:32
РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы Экономика, 00:16
Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента Политика, 00:07
Ниже, чем кажется: по каким ставкам заемщики брали рыночную ипотеку Недвижимость, 00:00
Аналитики предсказали первую паузу в цикле снижения ключевой ставкиПодписка на РБК, 00:00
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 08 фев, 23:47
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях Общество, 08 фев, 23:47
Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США Политика, 08 фев, 23:23
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров Политика, 08 фев, 23:07
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис Бизнес, 08 фев, 22:42
AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине Политика, 08 фев, 22:19
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте Спорт, 08 фев, 22:07
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 08 фев, 22:05