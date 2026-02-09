Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире

После выступления Ильи Малинина американская команда смогла оторваться от японцев, занявших по итогу второе место. Третьими стали итальянцы

Американский фигурист Илья Малинин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Американские фигуристы стали победителями в командных соревнованиях Олимпийских игр в Италии. Они набрали 69 очков.

Последними свои произвольные программы представили мужчины-одиночники. Американец Илья Малинин набрал 200,03 балла и принес команде 10 очков. Второе место у одиночников занял японец с 194,86 баллами, третье — итальянец Маттео Риццо (179,62).

Так, японская команда заняла второе место с 68 очками, а третьими стали итальянцы (60).

В турнире также принимали участие сборные Франции, Южной Кореи, Китая, Великобритании и Польши, но они не отобрались в произвольную программу.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник принимают участие только в личных турнирах на Играх. Гуменник выступит 10 февраля с короткой программой, а Петросян — 17 февраля.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.