Олимпиада-2026⁠,
0

Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире

Малинин сенсационно проиграл короткую программу на Олимпиаде в командном турнире
Сюжет
Олимпиада-2026
Американский фигурист, двукратный чемпион мира показал только второй результат. Его опередил японец Юма Кагияма
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин показал второй результат в короткой программе одиночников в рамках командного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии.

За свой прокат 21-летний Малинин, который считается главным фаворитом Игр, получил 98,00 балла.

Лучшим в короткой программе стал японец Юма Кагияма (108,67), третий результат у Стивена Гоголева из Канады (92,99). Грузин Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, занял шестое место (84,37).

Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

После четырех видов командного турнира лидирует сборная США (34 очка), на втором месте Япония (33), на третьем — Италия (28), на четвертом — Канада (27), на пятом — Грузия (25).

Позднее в субботу танцоры откатают произвольный танец. Командный турнир завершится 8 февраля произвольными программами у спортивных пар, одиночниц и одиночников.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Илья Малинин Олимпиада-2026
