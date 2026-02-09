«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в истории
«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).
Матч завершился со счетом 29:13.
«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, ранее команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.
«Пэтриотс» по-прежнему имеют в активе шесть чемпионских титулов — лучшее достижение НФЛ, которое они делят с «Питтсбург Стиллерз». Также команда лидирует по общему количеству участий в финале, проведя в нем одиннадцать матчей.
Игра прошла на стадионе Levi’s Stadium, рассчитанном на 75 тыс. зрителей.
В традиционном музыкальном шоу в перерыве матча выступил пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny, выигравший в номинации «Альбом года» на Grammy в январе. Это стало его вторым выступлением на шоу, ранее он выходил на сцену в 2020 году.
В этом году состоялся 60-й по счету Супербоул, проводящийся ежегодно с 1967 года. В прошлом году победу одержали «Филадельфия Иглз».
