«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в истории

В 2014 году команда впервые отпраздновала свою победу в финале

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Матч завершился со счетом 29:13.

«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, ранее команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.

«Пэтриотс» по-прежнему имеют в активе шесть чемпионских титулов — лучшее достижение НФЛ, которое они делят с «Питтсбург Стиллерз». Также команда лидирует по общему количеству участий в финале, проведя в нем одиннадцать матчей.

Игра прошла на стадионе Levi’s Stadium, рассчитанном на 75 тыс. зрителей.

В традиционном музыкальном шоу в перерыве матча выступил пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny, выигравший в номинации «Альбом года» на Grammy в январе. Это стало его вторым выступлением на шоу, ранее он выходил на сцену в 2020 году.

В этом году состоялся 60-й по счету Супербоул, проводящийся ежегодно с 1967 года. В прошлом году победу одержали «Филадельфия Иглз».