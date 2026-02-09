 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,1 x 3,05 2 2,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,2 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,4 x 3,2 2 3,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в истории

«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула-2026
В 2014 году команда впервые отпраздновала свою победу в финале
Фото: Sean M. Haffey / Getty Images
Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Матч завершился со счетом 29:13. 

«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, ранее команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.

«Пэтриотс» по-прежнему имеют в активе шесть чемпионских титулов — лучшее достижение НФЛ, которое они делят с «Питтсбург Стиллерз». Также команда лидирует по общему количеству участий в финале, проведя в нем одиннадцать матчей.

Игра прошла на стадионе Levi’s Stadium, рассчитанном на 75 тыс. зрителей.

Superflush. Какую опасность несет Супербоул
Спорт
Фото:Chris Graythen / Getty Images

В традиционном музыкальном шоу в перерыве матча выступил пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny, выигравший в номинации «Альбом года» на Grammy в январе. Это стало его вторым выступлением на шоу, ранее он выходил на сцену в 2020 году.

В этом году состоялся 60-й по счету Супербоул, проводящийся ежегодно с 1967 года. В прошлом году победу одержали «Филадельфия Иглз».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Супербоул американский футбол финальный матч победа NFL
