Superflush. Какую опасность несет Супербоул

8 февраля в Сан-Франциско состоится Супербоул — центральное спортивное событие в США. Почему проведение Супербоула становится серьезным вызовом для городов страны в материале «РБК Спорт»

Фото: Chris Graythen / Getty Images

Ежегодно во время самого популярного спортивного телешоу в США миллионы людей по всей стране одновременно смывают воду в туалетах. Этот феномен, известный как «суперфлеш» (Super Flush) или «большой смыв», создает колоссальную нагрузку на системы водоснабжения и породил городскую легенду о прорывах канализаций. Однако, как показывает практика, коммунальные службы давно научились справляться с этим вызовом, готовясь к нему как к важнейшей части «игрового дня».

Супербоул — это главный ежегодный чемпионат по американскому футболу в США, на который также приходят ради просмотра выступления одного или нескольких музыкальных исполнителей. В этом году событие пройдет 8 февраля по Москва. Сыграют «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингланд Пэтриотс»

От аварии в 1984 году к мифу о «суперсмыве»

Понятие Superflush появилось после Супербоула XVIII в 1984 году в Солт-Лейк-Сити. Во время шоу в перерыве в городе произошел прорыв водопроводной трубы, что привело к затоплению и образованию «небольшого озера». Позднее представитель городского водного департамента выдвинул версию, что причиной аварии мог стать массовый одновременный смыв воды зрителями в перерыве матча.

С тех пор эффект Superflush стал ассоциироваться с риском гидравлической перегрузки канализации. Согласно этой теории, резкий приток воды может превысить расчетную пропускную способность труб, увеличив гидростатическое давление на их стенки. При наличии дефектов или износа это, теоретически, способно привести к авариям.

Сторонники теории Superflush указывают, что объем воды, смываемый по всей территории США во время перерыва Супербоула, сопоставим с потоком Ниагарского водопада в течение семи минут. После Супербоула XLV в 2011 году власти округа Палм-Бич (Флорида) зафиксировали скачок потребления воды на миллионы галлонов сразу после начала перерыва.

Однако есть все основания сомневаться в этой теории. Дело в том, что городские системы канализации проектируются не под среднесуточные значения, а под экстремальные сценарии. Ежедневно, в промежутке между 6:00 и 8:00 утра, миллионы жителей одновременно принимают душ, чистят зубы и готовятся к работе, создавая устойчивые пики нагрузки, сопоставимые или превышающие Superflush.

Что реально происходит с водоснабжением во время Супербоула

Современные операторы водоснабжения не только знают о Superflush, но и десятилетиями отслеживают его поведенческую природу. В Департаменте охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEP) ежегодно фиксируют три ключевых момента резкого роста потребления воды во время Супербоула: начало шоу в перерыве, окончание перерыва и финальный свисток.

В 2024 году после окончания второй четверти, на фоне подготовки шоу в перерыве с участием Ашера и Алисии Киз, спрос на воду резко вырос. Во время овертайма между «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско», напротив, потребление снизилось. После окончания матча был зафиксирован всплеск, эквивалентный 467 881 дополнительному смыву унитаза.

Для компенсации подобных краткосрочных нагрузок DEP за несколько часов до начала матча направляет дополнительную воду в резервуары, включая водохранилище Хиллвью на границе Бронкса и Йонкерса. Уровень воды в этом резервуаре напрямую влияет на давление во всей распределительной сети города.

Масштаб системы позволяет сглаживать такие пики. DEP ежедневно поставляет более 1 млрд галлонов питьевой воды почти 10 млн человек, включая 8,8 млн жителей Нью-Йорка и около 1 млн человек в прилегающих округах. Вода поступает из водораздела протяженностью свыше 125 миль, включающего 19 водохранилищ и три контролируемых озера.

Инфраструктура включает около 7 тыс. миль водопроводов, туннелей и акведуков, а также 7,5 тыс. миль канализационных линий и 96 насосных станций, обслуживающих 14 очистных сооружений. В таких условиях Superflush не становится критической нагрузкой.

Как отмечают представители коммунальных служб, в ряде регионов воскресенье Супербоула вообще считается днем пониженного общего стока. Основной вызов заключается не в канализации, а в балансировке подачи воды и давления — задаче, для которой системы изначально и были рассчитаны.