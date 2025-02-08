Тренер «Вашингтона» заявил, что пауза в сезоне НХЛ поможет Овечкину
Пауза в регулярном чемпионе НХЛ на Турнир четырех наций поможет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери.
«Пауза поможет ему и ментально, и физически. Физически — он все еще восстанавливается после травмы. Пауза даст его организму действительно хорошую перезагрузку, позволит ему отдохнуть и быть готовым к последним 27 матчам регулярного чемпионата», — цитирует Карбери журналист NHL Network Тарик Эль-Башир в соцсети X.
Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
На счету 39-летнего Овечкина 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 15 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
В ноябре—декабре Овечкин пропустил полтора месяца из-за перелома ноги.
«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.
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