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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Тренер «Вашингтона» заявил, что пауза в сезоне НХЛ поможет Овечкину

Карбери: пауза в сезоне НХЛ на Турнир четырех наций пойдет Овечкину на пользу
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Спенсер Карбери отметил, что пауза на Турнир четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля, поможет российскому хоккеисту хорошо отдохнуть и быть готовым к последним 27 матчам регулярного чемпионата
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Пауза в регулярном чемпионе НХЛ на Турнир четырех наций поможет капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери.

«Пауза поможет ему и ментально, и физически. Физически — он все еще восстанавливается после травмы. Пауза даст его организму действительно хорошую перезагрузку, позволит ему отдохнуть и быть готовым к последним 27 матчам регулярного чемпионата», — цитирует Карбери журналист NHL Network Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб
Спорт
Александр Овечкин

Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

На счету 39-летнего Овечкина 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 15 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В ноябре—декабре Овечкин пропустил полтора месяца из-за перелома ноги.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Спенсер Карбери
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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