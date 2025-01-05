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«Ливерпуль» сыграл вничью с МЮ и продлил серию без поражений до 24 игр

Встреча на «Энфилде» могла быть перенесена из-за сильного снегопада, однако консультативная группа по безопасности городского совета Ливерпуля разрешила командам провести матч. Игра завершилась со счетом 2:2
Райан Гравенберх и Кобби Мейну
Райан Гравенберх и Кобби Мейну (Фото: Global Look Press)

«Ливерпуль«сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Коди Гакпо (59-я минута) и Мохаммед Салах (70, пенальти). У гостей отметились Лисандро Мартинес (52) и Амад Диалло (80).

Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» состоится, несмотря на снегопад
Спорт
Игроки ФК &laquo;Ливерпуль&raquo;

Утром 5 января Daily Mail сообщал о возможном переносе матча из-за сильного снегопада. Метеорологическое бюро объявило желтый уровень погодной опасности после сильного снегопада в регионе ночью. Однако консультативная группа по безопасности городского совета Ливерпуля провела заседание, на котором разрешила командам провести матч.

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии нынешнего сезона, забив 18 мячей и отдав 13 голевых передач.

«Манчестер Юнайтед» продлил безвыигрышную серию против «Ливерпуля» на «Энфилде» до девяти матчей. В последний раз манчестерский клуб выигрывал в Ливерпуле в январе 2016 года (1:0). После этого команды провели на «Энфилде» девять матчей, в которых МЮ пять раз уступил и четыре раза сыграл вничью.

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 24 игр, победив в 20 матчах и четыре раза сыграв вничью. В последний раз команда проиграла дома 14 сентября в матче чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль», набравший 46 очков в 20 турах, возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» с 23 очаками занимает 13-е место.

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Альвина Цаканян
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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