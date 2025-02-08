Российская теннисистка вышла в финал турнира в Румынии
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока.
В 1/2 финала 23-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, обыграла белоруску Александру Саснович, 128-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:5.
В решающем матче Потапова сыграет с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Катержина Синякова (Чехия).
Потапова является 32-й ракеткой мира (восьмая из россиянок). На ее счету два титула WTA в одиночном разряде. В финал она последний раз выходила в феврале 2023 года, выиграв турнир в Линце (Австрия).
Турнир в Клуж-Напоке завершится 9 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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