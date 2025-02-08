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Российская теннисистка вышла в финал турнира в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в финал турнира WTA в Клуж-Напоке
Анастасия Потапова, восьмая ракетка России, в 1/2 финала в Клуж-Напоке победила белоруску Александру Саснович в двух сетах
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA в румынском городе Клуж-Напока.

В 1/2 финала 23-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, обыграла белоруску Александру Саснович, 128-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:5.

В решающем матче Потапова сыграет с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Катержина Синякова (Чехия).

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Потапова является 32-й ракеткой мира (восьмая из россиянок). На ее счету два титула WTA в одиночном разряде. В финал она последний раз выходила в феврале 2023 года, выиграв турнир в Линце (Австрия).

Турнир в Клуж-Напоке завершится 9 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анастасия Потапова
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