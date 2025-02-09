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Ирландский боксер умер через неделю после поражения в титульном бою

Ирландский боксер Джон Куни умер через неделю после проигрыша титульного боя
Джон Куни не смог защитить чемпионский титул по версии Celtic против валлийца Натана Хауэллса и попал в реанимацию. Он перенес операцию из-за внутричерепного кровотечения и спустя неделю умер
Джон Куни
Джон Куни (Фото: jhc_boxing / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Ирландский боксер Джон Куни умер в возрасте 28 лет через неделю после полученной в чемпионском бою травмы, пишет The Guardian со ссылкой на промоутера Марка Данлопа.

Куни не смог защитить пояс Celtic в весе до 59 кг, завоеванный в ноябре 2023 года — его бой с валлийцем Натаном Хауэллсом в Белфасте 1 февраля был остановлен в девятом раунде.

Куни попал в реанимацию и перенес операцию из-за внутричерепного кровоизлияния. Через неделю он скончался в больнице.

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После завоевания пояса Куни год не боксировал из-за травмы руки, в октябре 2024-го вернулся на ринг, победив танзанийца Тампелу Махаруси.

Всего на счету Куни было 11 побед при одном поражении.

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