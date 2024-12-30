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Клуб Чалова на четыре месяца остался без тренера из-за стычки с фанатами

ПАОК Чалова остался без главного тренера Луческу на четыре месяца
Рэзвана Луческу и его помощников отстранили за стычку с провоцировавшими их фанатами АЕКа. В ПАОКе обвинили дисциплинарный комитет в попытке уничтожить клуб и пообещали подать апелляцию
Рэзван Луческу
Рэзван Луческу (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Рэзван Луческу, главный тренер греческого ПАОКа, за который играют Федор Чалов и Магомед Оздоев, дисквалифицирован на четыре месяца за стычку с фанатами АЕКа, сообщает Fos.

Луческу оштрафовали на €15 тыс., ему и четырем членам его штаба на четыре месяца запрещено находиться на стадионе во время матчей и в раздевалке команды. Если наказание останется в силе, Луческу пропустит более десяти игр команды в греческой суперлиге, включая начало плей-офф.

В ПАОКе заявили, что дисциплинарный комитет «пытается уничтожить» клуб и сделать Луческу виновным во всех проблемах греческого футбола. 

В клубе отметили, что наложенное на штаб наказание несопоставимо даже с такими нарушениями, как потасовка с полицией или демонстрация гениталий. 

ПАОК подаст апелляцию.

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Федор Чалов (справа)

Луческу и его помощников наказали за инцидент после матча с АЕКом в первом матче 1/4 финала Кубка Греции 18 декабря, в котором клуб из Салоников проиграл со счетом 0:1. Тогда фанаты АЕКа подошли к автобусу ПАОКа и начали показывать им чемпионскую майку 2018 года — в том сезоне ПАОК лишили очков после матча с АЕКом и он занял в итоге второе место.

Луческу и его помощники выбежали из автобуса, в конфликт вмешалась полиция.

В текущем сезоне ПАОК идет вторым в чемпионате Греции после 16 туров, уступая «Олимпиакосу» одно очко.

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