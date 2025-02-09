Российский боец проиграл на турнире UFC в Сиднее
Российский боец Вячеслав Борщев уступил австралийцу Тому Нолану на турнире UFC в Сиднее.
Судьи единогласно присудили победу Нолану после трех раундов.
У 33-летнего Борщева, выступающего в UFC с 2022 года, в четырех последних боях одна победа, два поражения и ничья, а всего в ММА на его счету восемь побед при пяти поражениях и одной ничьей.
У 24-летнего Нолана девять побед и один проигрыш.
В главном бою турнира южноафриканец Дрикус дю Плесси решением судей победил американца Шона Стрикленда и защитил титул чемпиона в среднем весе.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин