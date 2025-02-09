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Российский боец проиграл на турнире UFC в Сиднее

Российский боец Борщев проиграл австралийцу на турнире UFC в Сиднее
Вячеслав Борщев уступил решением судей 24-летнему австралийцу Тому Нолану. У россиянина всего одна победа в четырех последних боях
Вячеслав Борщев
Вячеслав Борщев (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский боец Вячеслав Борщев уступил австралийцу Тому Нолану на турнире UFC в Сиднее.

Судьи единогласно присудили победу Нолану после трех раундов.

У 33-летнего Борщева, выступающего в UFC с 2022 года, в четырех последних боях одна победа, два поражения и ничья, а всего в ММА на его счету восемь побед при пяти поражениях и одной ничьей.

У 24-летнего Нолана девять побед и один проигрыш.

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В главном бою турнира южноафриканец Дрикус дю Плесси решением судей победил американца Шона Стрикленда и защитил титул чемпиона в среднем весе.

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC
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