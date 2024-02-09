Премьер Словакии выступил за допуск российских спортсменов к Олимпиаде
Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью изданию Pravda, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
«Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина, и в ней абсолютный мировой лидер из России или Белоруссии. Вы запрещаете им соревноваться, и побеждает кто-то, кто в противном случае выиграл бы с минимальной вероятностью. Какова ценность этого золота? В своей жизни я бы не мешал спортсменам соревноваться, потому что пусть они покажут, есть ли у них все необходимое для победы», — сказал Фицо.
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил, что допустит россиян и белорусов на Игры в Париже на строгих условиях нейтрального статуса. При этом в условиях участия было указано, что МОК проведет независимую оценку спортсменов, прошедших отбор на Олимпиаду. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.
Олимпийский комитет России (ОКР) неоднократно называл критерии МОК, среди которых отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, дискриминационными.
Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно изучить эти критерии и принять «взвешенное решение» по участию в Олимпиаде.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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