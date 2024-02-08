Агент Джикии объяснил свои слова о переговорах со «Спартаком»
Агент Вадим Шпинев заявил «РБК Спорт», что ему следовало мягче комментировать ситуацию вокруг своего клиента — капитана «Спартака» Георгия Джикии.
В начале недели Шпинев заявил «Чемпионату», что клуб пока не сделал обещанного предложения игроку о продлении контракта и стороны вряд ли смогут договориться по условиям летом, если тренером команды останется Гильермо Абаскаль.
«Спартак» ничего не предпринимал в плане угроз, выражения недовольства или чего-то подобного. Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное я донес. Просто я очень люблю Джикию. Я готов работать бесплатно и буду помогать ему чем смогу в жизни — как сыну и как другу», — сказал Шпинев.
По словам агента, он до того, как дать интервью, предупреждал «Спартак» о своем намерении. «В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил. За полдня до интервью я предупредил «Спартак», отправив голосовое сообщение, сказал, что буду давать интервью и выскажу все прозрачно и открыто. Это было связано с тем, что поступало очень много вопросов о том, что происходит с контрактом Джикии», — заявил он.
Шпинев подчеркнул, что, несмотря на разногласия, понимает руководство «Спартака». «Я желаю Олегу Малышеву и Томашу Амаралу только развития. Там личного ничего нет, просто я и футболист почувствовали себя обманутыми — после слов, что переговоры будут в январе. Потом январь проходит, и ничего не происходит, это значит, что это обман. В этой ситуации Джикии надо спокойно работать, пахать. Надо соответствовать уровню и помогать команде в раздевалке и делать то, что Георгий умеет», — считает он.
Шпинев заявил, что предлагал Джикии в прошлом году создать вокруг себя костяк из российских игроков в команде, чтобы иметь более выгодные позиции в глазах главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Но он отказался и сказал, что все должно быть честно, открыто и по спортивному принципу. Если тренер так считает, значит, так считает. Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффрида, могу показать все вопросы, которые я задавал ему [по Джикии], но, к моему сожалению, отклика никакого. И мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало Абаскаля: для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», — подытожил Шпинев.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
Джикия с начала сезона имеет большие проблемы с игровой практикой. С учетом матчей в РПЛ и Кубка России он провел за команду всего девять матчей. Его контракт действует до конца сезона. В составе «Спартака» он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он семь раз входил в число 33 лучших игроков РПЛ по итогам года. В активе 30-летнего футболиста 44 матча в составе сборной России.
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