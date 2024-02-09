Касаткина стала второй россиянкой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби.
В 1/4 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла румынку Сорану Кырстю, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:0.
В личных встречах у Касаткиной и Кырсти счет стал 2–1 в пользу россиянки.
В следующем матче Касаткина сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (13-й номер рейтинга WTA).
Во втором полуфинале встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (первая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.
Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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