Касаткина разгромила Кырстю и вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Касаткина стала второй россиянкой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби

Первая ракетка России в 1/4 финала разгромила Сорану Кырстю из Румынии. Ранее в полуфинал также вышла Людмила Самсонова

Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби.

В 1/4 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла румынку Сорану Кырстю, 26-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:0.

В личных встречах у Касаткиной и Кырсти счет стал 2–1 в пользу россиянки.

В следующем матче Касаткина сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (13-й номер рейтинга WTA).

Во втором полуфинале встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (первая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.