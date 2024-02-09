ЦСКА впервые проиграл в межсезонье, уступив «Сочи» на сборах в Турции

ЦСКА проиграл худшему клубу РПЛ в товарищеском матче на сборе в Турции

Армейцы уступили «Сочи» со счетом 1:2. На гол Виктора Давилы сочинцы ответили мячами Никиты Бурмистрова и Мартина Крамарича. ЦСКА потерпел первое поражение в нынешнем межсезонье

Фото: ФК «Сочи»

Футболисты московского ЦСКА уступили «Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом 1:2.

У армейцев отличился Виктор Давила (9-я минута). В составе «Сочи» голы забили Никита Бурмистров (12) и Мартин Крамарич (43).

ЦСКА после четырех побед потерпел первое поражение в нынешнем межсезонье.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, пропустивший семь месяцев из-за травмы, отыграл первый тайм.

ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. «Сочи» расположился на последней строчке с 11 очками.