ЦСКА проиграл худшему клубу РПЛ в товарищеском матче на сборе в Турции
Футболисты московского ЦСКА уступили «Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом 1:2.
У армейцев отличился Виктор Давила (9-я минута). В составе «Сочи» голы забили Никита Бурмистров (12) и Мартин Крамарич (43).
ЦСКА после четырех побед потерпел первое поражение в нынешнем межсезонье.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, пропустивший семь месяцев из-за травмы, отыграл первый тайм.
ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. «Сочи» расположился на последней строчке с 11 очками.
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