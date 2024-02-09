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Бой выступающего за Бахрейн уроженца Дагестана возглавит турнир UFC

Бой выступающего за Бахрейн россиянина Газиева возглавит турнир UFC в марте
Соперником непобежденного тяжеловеса Шамиля Газиева будет Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама. Турнир UFC Fight Night 238 пройдет 2 марта в Энтерпрайзе, штат Невада
Шамиль Газиев
Шамиль Газиев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Бой уроженца Дагестана Шамиля Газиева, который представляет Бахрейн, возглавит турнир UFC Fight Night 238, который пройдет в Энтерпрайзе (штат Невада) 2 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале UFC.

Соперником 33-летнего Шазиева, выступающего в тяжелом весе, будет Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама.

35-летний Розенстрайк занимает 12-е место в рейтинге UFC в тяжелом весе. На его счету 13 побед и пять поражений.

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Газиев выиграл все свои 12 боев в ММА, в UFC он дебютировал в декабре прошлого года, победив нокаутом словака Мартина Будаи.

Газиев родился в Дагестане, по флагом Бахрейна он выступает с 2018 года.

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