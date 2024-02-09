Бой выступающего за Бахрейн уроженца Дагестана возглавит турнир UFC
Бой уроженца Дагестана Шамиля Газиева, который представляет Бахрейн, возглавит турнир UFC Fight Night 238, который пройдет в Энтерпрайзе (штат Невада) 2 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале UFC.
Соперником 33-летнего Шазиева, выступающего в тяжелом весе, будет Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама.
35-летний Розенстрайк занимает 12-е место в рейтинге UFC в тяжелом весе. На его счету 13 побед и пять поражений.
Газиев выиграл все свои 12 боев в ММА, в UFC он дебютировал в декабре прошлого года, победив нокаутом словака Мартина Будаи.
Газиев родился в Дагестане, по флагом Бахрейна он выступает с 2018 года.
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