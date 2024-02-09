ЦСКА отказался продавать чилийского легионера в иностранный клуб
ЦСКА отказался продавать в иностранный клуб чилийского нападающего Виктора Давилу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
«Да, к Давиле был конкретный интерес, — написал Брейдо, сделав репост новости журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова об отказе ЦСКА продавать Давилу в мексиканскую «Америку» за €6 млн. — Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден».
По словам Брейдо, у Давилы состоялся разговор с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым и тренерским штабом, которые дали понять, что в клубе на него рассчитывают. «Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — добавил Брейдо.
Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» летом прошлого года. За армейский клуб 26-летний чилийский форвард сыграл 15 матчей и забил три гола.
ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах.
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