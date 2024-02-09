Вяльбе предрекла олимпийской чемпионке завершение карьеры в 29 лет
Нынешний сезон станет последним в карьере олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Юлии Ступак, если она не исправит проблемы с головой. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«У Юли Ступак есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет ее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
Ступак после Олимпиады в Пекине выступает нерегулярно и не показывает высоких результатов. В пятницу, 9 февраля, 29-летняя Ступак выбыла на стадии полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.
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