Вяльбе предрекла олимпийской чемпионке завершение карьеры в 29 лет

Президент Федерации лыжных гонок России считает, что у Юлии Ступак есть «небольшие проблемы с головой», которые нужно исправить для продолжения карьеры. «Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать», — отметила Вяльбе

Юлия Ступак (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Нынешний сезон станет последним в карьере олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Юлии Ступак, если она не исправит проблемы с головой. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«У Юли Ступак есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет ее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Ступак после Олимпиады в Пекине выступает нерегулярно и не показывает высоких результатов. В пятницу, 9 февраля, 29-летняя Ступак выбыла на стадии полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира.

Российские лыжники сейчас отстранены от международных соревнований.