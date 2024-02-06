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Вторая ракетка России разгромила украинку на старте турнира в Абу-Даби

Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко на старте турнира WTA в Абу-Даби
Людмила Самсонова в первом круге отдала Лесе Цуренко, 37-й ракетке мира, лишь один гейм
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Абу-Даби.

В первом матче 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла украинку Лесю Цуренко, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 52 минуты.

В следующем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия).

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Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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теннис Людмила Самсонова
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