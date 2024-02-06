Вторая ракетка России разгромила украинку на старте турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Абу-Даби.
В первом матче 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла украинку Лесю Цуренко, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1.
Теннисистки провели на корте всего 52 минуты.
В следующем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия).
Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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