Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко на старте турнира WTA в Абу-Даби

Вторая ракетка России разгромила украинку на старте турнира в Абу-Даби

Людмила Самсонова в первом круге отдала Лесе Цуренко, 37-й ракетке мира, лишь один гейм

Людмила Самсонова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Абу-Даби.

В первом матче 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла украинку Лесю Цуренко, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 52 минуты.

В следующем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия).

Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.