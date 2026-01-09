 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада

Встреча между «Вердером» и «Хоффенхаймом» должна была состояться 10 января в Бремене
Фото: werder.de
Фото: werder.de

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Вердером» и «Хоффенхаймом» перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте «Вердера».

Встреча должна была пройти 10 января в Бремене.

«Отмена матча связана со значительным обледенением в вестибюлях, зрительских зонах и транспортных развязках стадиона «Везер», а также с обильными снежными заносами на большей части территории стадиона. Это приводит к ограничению доступа и, как следствие, к небезопасному использованию аварийных и эвакуационных путей», — говорится в сообщении.

Новая дата игры станет известна позднее.

«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 очков. «Хоффенхайм» расположился на пятой строчке с 27 очками.

Ранее по аналогичной причине был перенесен другой матч 16-го тура — между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг».

