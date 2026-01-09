Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада
Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Вердером» и «Хоффенхаймом» перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте «Вердера».
Встреча должна была пройти 10 января в Бремене.
«Отмена матча связана со значительным обледенением в вестибюлях, зрительских зонах и транспортных развязках стадиона «Везер», а также с обильными снежными заносами на большей части территории стадиона. Это приводит к ограничению доступа и, как следствие, к небезопасному использованию аварийных и эвакуационных путей», — говорится в сообщении.
Новая дата игры станет известна позднее.
«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 очков. «Хоффенхайм» расположился на пятой строчке с 27 очками.
Ранее по аналогичной причине был перенесен другой матч 16-го тура — между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах