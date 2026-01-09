Матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада

Матч между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг» должен был состоятся 10 января. Немецкая футбольная лига должна утвердить новую дату встречи в ближайшее время

ФК «РБ Лейпциг» (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг» перенесли из-за погодных условий, сообщила пресс-служба «Лейпцига».

«Матч, запланированный на субботу, 10 января, не состоится. «Санкт-Паули», как оператор стадиона «Миллернтор», закрыл его после консультаций с местными властями», — говорится в сообщении.

Решение обусловлено большим количеством снега и льда, покрывающих весь стадион, что влечет соответствующие риски для безопасности всех участников матча, а также общей ситуацией в Гамбурге.

Матч должен был состоятся 10 января на стадионе «Миллернтор». Немецкая футбольная лига (DFL) должна утвердить новую дату встречи в ближайшее время.

«РБ Лейпциг» находится на четвертом месте турнирной таблицы Бундеслиги. После 15 матчей на счету клуба 29 очков. «Санкт-Паули» идет на 16-й строчке, набрав 12 очков.