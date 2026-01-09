Стала известна предварительная причина смерти футзалиста «Норникеля»
Предварительной причиной смерти бразильского игрока футзального клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе является инфаркт. Об этом ТАСС сообщил президент Суперлиги Григорий Иванов.
«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», — сказал Иванов.
32-летний Алекс умер 6 января вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.
Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.
До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).
