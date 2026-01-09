 Перейти к основному контенту
Стала известна предварительная причина смерти футзалиста «Норникеля»

Названа предварительная причина смерти футзалиста «Норникеля» Алекса Фелипе
6 января бразильцу Алексу Фелипе стало плохо в аэропорту Ухты после матча Кубка России. По словам президента Суперлиги Григория Иванова, спортсмен мог скончаться из-за обширного инфаркта
Алекс Фелипе
Алекс Фелипе (Фото: телеграм-канал МФК «Норильский никель»)

Предварительной причиной смерти бразильского игрока футзального клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе является инфаркт. Об этом ТАСС сообщил президент Суперлиги Григорий Иванов.

«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», — сказал Иванов.

32-летний Алекс умер 6 января вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

мини-футбол
