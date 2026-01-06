Бразильский игрок футзального «Норникеля» умер в возрасте 32 лет
Бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Алекс умер вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.
Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.
До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).
Начальник «Норильского никеля» Олег Андреев рассказал «Матч ТВ», что после смерти игрока он остался в аэропорту Ухты для дачи показаний правоохранительным органам. «К сожалению, нашему футболисту внезапно стало плохо, и он скончался. Не смогли его реанимировать в аэропорту Ухты. Больше сказать ничего не могу. Ужасная ситуация», — добавил Андреев.
