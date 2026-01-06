Бразильский игрок футзального «Норникеля» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

Бразильский игрок футзального «Норникеля» умер в возрасте 32 лет

Алексу Фелипе стало плохо в аэропорту Ухты перед вылетом команды домой после первого матча полуфинальной стадии Кубка России

Алекс Фелипе (Фото: телеграм-канал МФК «Норильский никель»)

Бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Алекс умер вскоре после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.

До перехода в российский клуб Алекс играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов (2018/19).

Начальник «Норильского никеля» Олег Андреев рассказал «Матч ТВ», что после смерти игрока он остался в аэропорту Ухты для дачи показаний правоохранительным органам. «К сожалению, нашему футболисту внезапно стало плохо, и он скончался. Не смогли его реанимировать в аэропорту Ухты. Больше сказать ничего не могу. Ужасная ситуация», — добавил Андреев.