За чем следить спортивным болельщикам в 2026 году

2026-й год станет насыщенным на яркие спортивные события. «РБК Спорт» рассказывает о главных соревнованиях предстоящего года

Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images

Теннис

Полноценный сезон в теннисе стартует во второй половине января с Australian Open.

Сможет ли некогда первая ракетка мира Даниил Медведев преодолеть кризис, который продолжается уже полтора года?

В прошедшем сезоне Медведев впервые во взрослой карьере сменил тренера. И это дало свои плоды. Россиянин в октябре завоевал первый трофей за 2,5 года. Однако еще рано говорить о возвращении Медведева в топ-10.

Продолжит ли 18-летняя Мирра Андреева прогрессировать?

Главная надежда российского тенниса после впечатляющей первой половины провалила концовку сезона, в связи с чем не смогла попасть на Итоговый турнир в одиночном разряде. Хотя еще летом многие были на 100% уверены в квалификации на первый в карьере Итоговый в одиночном разряде.

Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

На конец декабря у России девять олимпийских квот. Но в случае успеха в квалификации на Олимпиаде может выступить больше россиян.

Фигурное катание

На Олимпиаде выступят два российских фигуриста: Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они уже получили приглашение на Игры.

Петросян считается одной из фавориток женского турнира. Главной конкуренткой россиянки является американка Алиса Лю. Также в борьбу за золото могут вклиниться японки Каори Сакомото и Ами Накаи.

Лю достаточно возрастная по меркам женского катания. Ей 20 лет. В апреле 2022 года объявила о завершении спортивной карьеры, а осенью 2024-го вернулась и выиграла чемпионат мира. Также выиграла финал Гран-при без прыжков наивысшей категории.

Нет ультра-си и в арсенале 25-летней Каори Сакомото, но это не мешает обеим побеждать на международных соревнованиях и обходить 17-летнюю Ами Накай, которая использует прыжки наивысшей категории.

В пользу Петросян говорят ультра-си прыжки. Но ей не хватает стабильности в нынешнем сезоне. Вероятно, тренеры откажутся от исполнения сложных прыжков в пользу чистого проката.

Отсутствие международного опыта может негативно сказаться на выступлении россиянки. Она не доминировала на международной арене, как предыдущее поколение россиянок, и следовательно, отношение к ней будет не как к соотечественницам в 2018 и 2022 годах. Ранее российские фигуристки имели огромную международную базу фанатов, а некоторые эксперты могли упрекать судей в симпатиях к какой-то из российских фигуристок.

Теперь же ситуация иная. Впервые с 2014 года российская фигуристка подойдет к Олимпиаде не в качестве явной фаворитки.

Гуменник вряд ли сможет рассчитывать на золото. В мужском катании доминирует русскоязычный американец Илья Малинин, который делает самые сложные программы в мире. Но за попадание в тройку россиянин может побороться.

Конькобежный спорт и шорт-трек

В конькобежном спорте на Олимпиаду смогли отобраться две росссиянки — Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Также у России две неименные квоты в шорт-треке.

В обоих видах результаты россиян далеки от призовой тройки.

Лыжные виды

В лыжных гонках от России выступят Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На Кубке мира, который стал квалификационным на Олимпиаду, они выполнили нормативы, но показали посредственные для себя результаты.

У Коростелева и Непряевой есть потенциал для попадания в призовую тройку. Но для этого им надо будет заметно прибавить к Олимпиаде.

Не играет на руку тот факт, что в России еще добавляют запрещенный фтор в парафин для смазывания лыж. Плюс у россиян будет неполная сервисная команда. На Кубке мира из сервисменов был только один человек, тогда как у других сборных целые команды.

Также россияне могут выступить в других горнолыжных / сноубордических видах, но для этого нужно успешно пройти квалификацию.

Ски-альпинизм

На предстоящих Олимпийских играх впервые будет представлена дисциплина ски-альпинизм. Единственным российским спортсменом, квалифицировавшимся для участия, стал Никита Филиппов. Он успешно прошел отбор и, чтобы получить нейтральный статус, заплатил €5 тыс. (более 500 тыс. руб.).

На чемпионате мира 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е место в спринте.

КХЛ и РПЛ

В Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в последние годы идет непредсказуемая борьба за чемпионский титул.

Чемпион России по футболу последних двух лет определялся в заключительном туре. Нынешний сезон вряд ли станет исключением. Как и в 2025-м, за трофей, вероятно, развернется борьба между «Краснодаром» и «Зенитом».

В КХЛ круг претендентов гораздо шире. По этой причине последние два сезона меняется не только чемпион, но и состав полуфиналистов.

Лига чемпионов

С 2018 года ни одной команде дважды подряд не удавалось выигрывать Лигу чемпионов. А через раз это удалось только мадридскому «Реалу».

Действующий победитель турнира ПСЖ является одним из главных фаворитов. При этом есть вероятность, что после восстановления от травмы россиянин Матвей Сафонов займет место основного вратаря парижской команды.

А в случае выхода ПСЖ в финал Сафонов может стать вторым россиянином в истории, сыгравшим в решающем матче Лиги чемпионов. До него это удалось только Дмитрию Аленичеву, который в 2004-м в составе «Порту» стал победителем Лиги чемпионов. Он вышел на поле на 60-й минуте финала и через 15 минут забил гол в ворота «Монако», сняв все вопросы о победителе.

НХЛ и НБА

Не менее упорная борьба в североамериканских лигах. В НХЛ чемпионом с 2016 года неизменно становится команда с россиянами в составе. При этом россияне зачастую играют значимую роль.

Впервые с 2021 года приз лучшему новичку может достаться россиянину. На данный момент реальные шансы имеет 20-летний форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. В случае победы Демидов станет самым молодым обладателем «Колдер Трофи» с 1998 года среди россиян, когда этот приз достался 19-летнему Сергею Самсонову.

Но многих интересует будущее Александра Овечкина. Его контракт с «Вашингтон Кэпиталз» истекает летом. Завершит ли лучший снайпер выступление в НХЛ или продлит контракт? Если продлит хотя бы на год, то, вероятно, побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф (1016). На данный момент ему до этого рекорда менее 30 шайб.

Неизвестно будущее и Евгения Малкина, чей контракт с «Питтсбург Пингвинз» тоже истекает летом.

В НБА же впервые за долгие годы появилось российское представительство. На ведущих ролях «Бруклин Нетс» находится дебютант Егор Демин, самый высокий номер драфта среди россиян (8-й).

Также в НБА дебютировал 24-летний центровой Владислав Голдин («Майами Хит»). Последний раз двое россиян дебютировали в НБА в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин.

Не исключено, что компанию россиян пополнит Виктор Лахин.

Чемпионат мира по футболу

Главный футбольный турнир пройдет 11 июня — 19 июля 2026 года. Впервые чемпионат мира пройдет сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде.

Матч открытия пройдет в Мехико, финал — в Нью-Йорке. Со стадии четвертьфинала игры будут проходить только в США.

Фаворитов на победу немало. И очень редко главный фаворит побеждает в турнире. Статистический сервис Opta и букмекеры называют главным фаворитом чемпиона Европы Испанию.

Турнир UFC в Белом доме

В Белом доме 14 июня впервые пройдет турнир UFC. Мероприятие будет посвящено 80-летию президента США Дональда Трампа и поэтому пройдет в его день рождения.

Трамп заявил, что предстоящий турнир будет включать рекордное количество чемпионских боев (8–9).

По словам Трампа, это будут «крупнейшие» бои из всех, что когда-либо были в UFC, каждый будет чемпионским и легендарным. Ожидается также, что средние гонорары будут рекордными для UFC.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил о желании выйти на ринг на турнире в Белом доме.

Также не исключено, что в турнире примет участие чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Арена возле Белого дома будет вмещать 5–6 тыс. человек, еще около 100 тыс. смогут увидеть турнир на больших экранах на улице, рассказал президент США.

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым

Дата третьего поединка российского противостояния Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе неизвестна. Ранее организаторы обещали трилогию противостояния Бивол — Бетерибев. В первом бою победу одержал Бетербиев, во втором — Бивол. Обе встречи завершились судейским решением.

Ожидалось, что третий бой пройдет в 2025 году, но из-за травмы Бивола этого не произошло. И пока неизвестно, состоится ли третий бой в 2026-м.

Возвращение россиян на международную арену

С октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил три апелляции российской стороны, допустив до международных стартов. В частности, благодаря этим решениям россияне получили право участвовать в олимпийской квалификации по лыжным видам и санному спорту.

Велика вероятность, что тенденция продолжится и к концу года многие федерации допустят россиян к участию в международных стартах.

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2027

Молодежный чемпионат мира — 2027 по хоккею проходит в новогодние праздники и начнется в конце 2026 года. Турнир был очень популярен у российских болельщиков, но с ЧМ-2023 года россияне не участвуют. К тому же ЧМ-2022 не был доигран из-за эпидемии COVID. Он был прерван на четвертый день проведения.

В конце 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян к полноценному участию в юниорских турнирах, куда входят молодежные соревнования. Международная федерация хоккея рассмотрит этот вопрос в начале 2026 года.