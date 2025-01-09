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Дебютная шайба Государева принесла «Ладе» победу над «Барысом»

Дебютная шайба 19-летнего Государева принесла «Ладе» победу над «Барысом»
«Лада» обыграла «Барыс» со счетом 1:0, забив в концовке встречи — отличился Александр Государев, проводивший всего седьмую игру в КХЛ
Александр Государев
Александр Государев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Лада» )

Тольяттинская «Лада» победила астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил 19-летний форвард Александр Государев, который провел седьмой матч в КХЛ.

В Молодежной лиге Государев в этом сезоне забросил девять шайб и сделал три передачи в 21 матче за «Ладью».

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

«Лада» занимает девятое место в Восточной конференции.

«Барыс» проиграл девятый матч подряд и занимает 11-ю строчку.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Лада ХК Барыс Александр Государев
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