Дебютная шайба Государева принесла «Ладе» победу над «Барысом»
Тольяттинская «Лада» победила астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил 19-летний форвард Александр Государев, который провел седьмой матч в КХЛ.
В Молодежной лиге Государев в этом сезоне забросил девять шайб и сделал три передачи в 21 матче за «Ладью».
«Лада» занимает девятое место в Восточной конференции.
«Барыс» проиграл девятый матч подряд и занимает 11-ю строчку.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов