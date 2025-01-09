 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Автомобилист» на последней минуте вырвал победу у «Адмирала» в КХЛ

«Автомобилист» продлил серию поражений «Адмирала» в КХЛ до шести матчей
«Адмирал» вел в счете еще за пять минут до конца, но «Автомобилист» смог вырвать победу благодаря голу Степана Хрипунова
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию поражений владивостокской команды до шести матчей.

Игра завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

У «Адмирала» отличились Кирилл Петьков (16-я минута), Никита Сошников (36) и Шэйн Принс (51).

У «Автомобилиста» забивали Артем Каштанов (34), Андрей Обидин (48), Анатолий Голышев (56) и Степан Хрипунов (60).

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Адмирала» седьмая строчка.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Адмирал
Материалы по теме
«Ак Барс» второй раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»
Спорт
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Спорт
«Спартак» одержал самую крупную за 20 лет «сухую» победу над СКА в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 18:07
Стало известно число отравившихся продукцией пермской пекарниОбщество, 21:13
МОК назвал предварительную дату выборов президентаСпорт, 21:11
Яркие цвета и ассистенты: 5 фактов об обновленном кроссовере Omoda C5Autonews, 21:04
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 20:58
Рынок недвижимости изнутри: итоги, тренды и взгляд в будущееПресс-центр, 20:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:53
Х5 переехала в Россию: чего ждать от акций ретейлера в 2025 годуPro, 20:44
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
В Краснодарском крае предупредили о фейках про мазутные ванныОбщество, 20:42
Дебютная шайба Государева принесла «Ладе» победу над «Барысом»Спорт, 20:39
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:27
«Финам» повысит комиссию за вывод долларов, евро и тенге до 3%Инвестиции, 20:25
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:23
Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник»Политика, 20:23
В Грузии арестовали подозреваемых в убийстве россиянинаОбщество, 20:22