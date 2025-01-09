«Автомобилист» на последней минуте вырвал победу у «Адмирала» в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию поражений владивостокской команды до шести матчей.
Игра завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).
У «Адмирала» отличились Кирилл Петьков (16-я минута), Никита Сошников (36) и Шэйн Принс (51).
У «Автомобилиста» забивали Артем Каштанов (34), Андрей Обидин (48), Анатолий Голышев (56) и Степан Хрипунов (60).
«Автомобилист» одержал вторую победу подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Адмирала» седьмая строчка.
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