«Автомобилист» продлил серию поражений «Адмирала» в КХЛ до шести матчей

«Автомобилист» на последней минуте вырвал победу у «Адмирала» в КХЛ

«Адмирал» вел в счете еще за пять минут до конца, но «Автомобилист» смог вырвать победу благодаря голу Степана Хрипунова

Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию поражений владивостокской команды до шести матчей.

Игра завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1).

У «Адмирала» отличились Кирилл Петьков (16-я минута), Никита Сошников (36) и Шэйн Принс (51).

У «Автомобилиста» забивали Артем Каштанов (34), Андрей Обидин (48), Анатолий Голышев (56) и Степан Хрипунов (60).

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Адмирала» седьмая строчка.