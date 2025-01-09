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Джокович пожаловался на «отравленную» еду в Мельбурне перед депортацией

Джокович: «В 2022-м в Мельбурне мне дали еду, которая меня отравила»
У серба в 2022-м возникли проблемы с въездом в Австралию из-за антиковидных ограничений. Он провел несколько дней в спецотеле для иммигрантов, а после этого заболел и анализы показали «очень высокий уровень свинца и ртути»
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович заявил GQ, что во время пребывания в Мельбурне в отеле для иммигрантов в 2022 году ему дали еду, после которой в его организме выявили повышенное количество «тяжелых металлов».

Джоковича в январе 2022-го депортировали из Австралии из-за нарушения антиковидных правил после повторного аннулирования визы. Во время разбирательств серб жил в специальном отеле, условия содержания в котором мать теннисиста называла «нечеловеческими» из-за ужасной еды и насекомых.

Джокович заявил, что после возвращения домой у него «возникли некоторые проблемы со здоровьем». По его словам, сначала это было похоже на легкий грипп, но через несколько дней ему стало хуже и пришлось вызвать скорую помощь.

«И я понял, что в том отеле в Мельбурне меня накормили едой, которая меня отравила», — сказал теннисист, отметив, что токсикологические тесты выявили «очень высокий уровень свинца и ртути» в его организме.

Джокович заявил о психологической травме из-за депортации из Австралии
Спорт
Новак Джокович

Джокович считает, что еда была единственной возможной причиной.

В Министерстве внутренних дел Австралии изданию отказались комментировать слова Джоковича по соображениям конфиденциальности.

Джокович — десятикратный чемпион Australian Open. В последней версии рейтинга ATP он занимает седьмое место.

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теннис Новак Джокович Australian Open Мельбурн
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