Джокович пожаловался на «отравленную» еду в Мельбурне перед депортацией
Сербский теннисист Новак Джокович заявил GQ, что во время пребывания в Мельбурне в отеле для иммигрантов в 2022 году ему дали еду, после которой в его организме выявили повышенное количество «тяжелых металлов».
Джоковича в январе 2022-го депортировали из Австралии из-за нарушения антиковидных правил после повторного аннулирования визы. Во время разбирательств серб жил в специальном отеле, условия содержания в котором мать теннисиста называла «нечеловеческими» из-за ужасной еды и насекомых.
Джокович заявил, что после возвращения домой у него «возникли некоторые проблемы со здоровьем». По его словам, сначала это было похоже на легкий грипп, но через несколько дней ему стало хуже и пришлось вызвать скорую помощь.
«И я понял, что в том отеле в Мельбурне меня накормили едой, которая меня отравила», — сказал теннисист, отметив, что токсикологические тесты выявили «очень высокий уровень свинца и ртути» в его организме.
Джокович считает, что еда была единственной возможной причиной.
В Министерстве внутренних дел Австралии изданию отказались комментировать слова Джоковича по соображениям конфиденциальности.
Джокович — десятикратный чемпион Australian Open. В последней версии рейтинга ATP он занимает седьмое место.
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