Джокович заявил о психологической травме из-за депортации из Австралии

В 2022-м Джоковича депортировали из Австралии из-за нарушения антиковидных правил. Теннисист заявил, что до сих пор неуверенно чувствует себя при прохождении австралийской границы

Новак Джокович (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что получил психологическую травму во время депортации из Австралии в 2022 году из-за нарушения антиковидных правил и до сих пор испытывает стресс, въезжая в эту страну. Слова теннисиста приводит Би-би-си.

«Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, немного чувствовал эту травму перед паспортным контролем», — признался Джокович.

По его словам, когда он проходит паспортный контроль, он «проверяет, не приближается ли к нему кто-то из иммиграционного контроля», а также не уверен, что его впустят в страну.

Джокович в начале января 2022-го прилетел в Мельбурн на Australian Open, однако на границе его виза была аннулирована из-за недостаточных доказательств медицинского отвода от вакцинации от COVID-19, которая требовалась для посещения Австралии.

Адвокаты спортсмена выиграли апелляцию в окружном суде, и Джокович приступил к тренировкам, однако через несколько дней министр иммиграции Алекс Хоук повторно аннулировал его визу. Джокович покинул страну и получил трехлетний запрет на въезд, который был отменен новыми властями.

Серб является десятикратным чемпионом Australian Open. В 2025-м турнир «Большого шлема» пройдет с 12 по 26 января.