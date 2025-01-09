Модель Кремлева получила условный срок за клевету на футболиста «Милана»
Российско-испанскую модель Луизу Кремлеву, обвинявшую футболиста «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании, приговорили к шести месяцам условно с испытательным сроком два года за клевету. Об этом пишет El Confidencial.
По решению суда в Малаге, Кремлева также выплатит штраф.
Кремлева в 2017 году обвинила Эрнандеса, выступавшего в то время за «Реал», в том, что он изнасиловал ее в Porsche возле ночного клуба в испанской Марбелье, а также побил. Однако 2019-м суд отклонил ее иск из-за очевидных противоречий.
В частности, полиция почти сразу установила по записям камер видеонаблюдения, что девушку никто не выталкивал силой из машины и что она упала случайно, а также что после этого спокойно вернулась в клуб вместе с футболистом.
В итоге уже против Кремлевой открыли дело за ложные обвинения, модель пошла на сделку о признании вины в клевете.
Эрнандес провел 36 матчей за сборную Франции, выиграл с ней Лигу наций (2021) и серебро чемпионата мира (2022). С 2019 года защитник играет за «Милан».
Кремлевой 28 лет, она из Марбельи, ранее участвовала в нескольких реалити-шоу на испанском телевидении, ее отец занимается предпринимательством в сфере недвижимости, отмечает The Mirror.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Банк «Открытие» закрылся
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов