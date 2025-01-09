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Модель Кремлева получила условный срок за клевету на футболиста «Милана»

Модель Кремлева избежала тюрьмы за клевету про изнасилование игроком «Милана»
Луиза Кремлева в 2017-м обвинила Тео Эрнандеса в изнасиловании, но суд ей не поверил из-за явных противоречий в деле. В итоге она признала вину в клевете и получила шесть месяцев условно и штраф
Тео Эрнандес
Тео Эрнандес (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Российско-испанскую модель Луизу Кремлеву, обвинявшую футболиста «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании, приговорили к шести месяцам условно с испытательным сроком два года за клевету. Об этом пишет El Confidencial.

По решению суда в Малаге, Кремлева также выплатит штраф.

Кремлева в 2017 году обвинила Эрнандеса, выступавшего в то время за «Реал», в том, что он изнасиловал ее в Porsche возле ночного клуба в испанской Марбелье, а также побил. Однако 2019-м суд отклонил ее иск из-за очевидных противоречий.

В частности, полиция почти сразу установила по записям камер видеонаблюдения, что девушку никто не выталкивал силой из машины и что она упала случайно, а также что после этого спокойно вернулась в клуб вместе с футболистом.

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В итоге уже против Кремлевой открыли дело за ложные обвинения, модель пошла на сделку о признании вины в клевете.

Эрнандес провел 36 матчей за сборную Франции, выиграл с ней Лигу наций (2021) и серебро чемпионата мира (2022). С 2019 года защитник играет за «Милан».

Фото: miiss_worldbeauty / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: miiss_worldbeauty / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кремлевой 28 лет, она из Марбельи, ранее участвовала в нескольких реалити-шоу на испанском телевидении, ее отец занимается предпринимательством в сфере недвижимости, отмечает The Mirror.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Франции по футболу ФК Милан
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