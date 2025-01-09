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Экс-регбиста сборной Шотландии наказали за издевательства над женой

Экс-капитана сборной Шотландии по регби наказали за издевательства над женой
Стюарт Хогг ругал мать своих троих детей за отказ вместе пить алкоголь, отслеживал ее перемещения, отправлял десятки обидных сообщений и нарушал запрет на контакты. Вместо тюрьмы его приговорили к общественным работам с надзором
Стюарт Хогг
Стюарт Хогг (Фото: Ryan Hiscott / Getty Images)

Бывшего капитана сборной Шотландии по регби Стюарта Хогга приговорили к общественным работам (Community payback order, CPO) с надзором со стороны соцработника за издевательства над женой в течение пяти лет. Об этом сообщает The Guardian.

Хогг, выступающий за французский «Монпелье», признал, что оскорблял жену Джиллиан, отслеживал ее передвижения и посылал ей обидные сообщения, а также нарушил запрет приближаться к ней.

В частности, Хогг кричал на жену, с которой у него трое детей, потому что она была «невеселой» и не хотела вместе с ним употреблять алкоголь. Однажды он отправил ей 200 сообщений за несколько часов, доведя ее до паники, а также контролировал ее перемещения с помощью приложения.

В 2023-м Джиллиан Хогг решила расстаться с мужем и обратилась в центр помощи жертвам домашнего насилия. В феврале 2024-го Хогга задержали после очередного скандала, ему запретили контактировать с женой, но он неоднократно нарушал предписание, а однажды отправил ей за ночь около трех десятков сообщений.

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Шериф Питер Патерсон заявил, что этот вердикт стал для 32-летнего регбиста «альтернативой тюремному заключению». Ему снова запретили приближаться к бывшей супруге в течение пяти лет.

Хогг в 2023-м решил завершить карьеру, но через год подписал контракт с «Монпелье».

Хогг провел 100 матчей за сборную Шотландии, является кавалером ордена Британской империи.

CPO может включать в себя неоплачиваемые работы, надзор с целью изменить поведение, ограничение в перемещениях, прохождение программ по борьбе с зависимостями, выплату компенсаций, запрет определенных действий.

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