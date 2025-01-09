В Англии запретили регбисту Кириллу Готовцеву играть с флагом России на форме

В Англии запретили регбисту выходить на поле с российским флагом

«Глостер» принял решение запретить флаг России после жалобы одного из болельщиков в соцсетях

Кирилл Готовец (Фото: Ryan Hiscott / Getty Images)

Регбисту английского «Глостера» Кириллу Готовцеву запретили наносить российский флаг на игровую форму. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

«Глостер» принял такое решение после жалобы одного из болельщиков в соцсетях. В клубе подчеркнули, что действуют в соответствии с правилами Международного союза регби, отстранившего российские команды от международных турниров и во избежание «различных коннотаций.

«Приносим извинения, если это могло кого-то обидеть», — говорится в заявлении.

При этом в «Глостере» отметили, что после получения согласия Готовцева решено сохранить право остальных легионеров наносить национальные флаги своих стран.

В соцсети Х после публикации решения ряд болельщиков раскритиковали действия клуба.

Готовцеву 37 лет. Он выступает за клуб с 2021 года. За сборную России дебютировал в 2015 году. В 2019-м поехал на второй в истории сборной чемпионат мира.