Касаткина не смогла выйти в полуфинал крупного турнира в Аделаиде
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале крупного турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает $1 млн.
Касаткина, девятая в мировом рейтинге, менее чем за час уступила американке Мэдисон Киз (20-я) со счетом 1:6, 3:6.
Киз в полуфинале сыграет с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой (26-я), которая ранее в четверг победила Эмму Наварро из США (восьмая) со счетом 6:4, 6:4.
В другом полуфинале американка Джессика Пегула (седьмая) встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 13-я) — Юлия Путинцева (Казахстан, 25-я).
Победительница турнира в Аделаиде получит 500 очков и $164 тыс. призовых.
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