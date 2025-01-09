Касаткина не смогла выйти в полуфинал крупного турнира WTA в Аделаиде

Касаткина не смогла выйти в полуфинал крупного турнира в Аделаиде

Касаткина взяла только четыре гейма у американки Киз, которая в полуфинале сыграет с другой россиянкой — Самсоновой

Дарья Касаткина (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале крупного турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает $1 млн.

Касаткина, девятая в мировом рейтинге, менее чем за час уступила американке Мэдисон Киз (20-я) со счетом 1:6, 3:6.

Киз в полуфинале сыграет с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой (26-я), которая ранее в четверг победила Эмму Наварро из США (восьмая) со счетом 6:4, 6:4.

В другом полуфинале американка Джессика Пегула (седьмая) встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 13-я) — Юлия Путинцева (Казахстан, 25-я).

Победительница турнира в Аделаиде получит 500 очков и $164 тыс. призовых.