Пятикратный олимпийский чемпион потерял медали из-за пожара в Калифорнии

Десятикратный призер Игр в плавании Гэри Холл — младший успел забрать из арендованного дома в Лос-Анджелесе только собаку, две картины и инсулин, все остальное имущество сгорело

Гэри Холл — младший (Фото: Bob Care / Florida Keys News Bureau via Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион американский пловец Гэри Холл — младший потерял свои награды и другое имущество из-за пожара в Лос-Анджелесе, сообщает SwimSwam со ссылкой на отца бывшего спортсмена.

Холл-младший успел забрать из арендованного дома в районе Пасифик-Палисейдс только собаку, две картины, а также инсулин. В Лос-Анджелесе 50-летний Холл-младший работал детским тренером. Он уехал к семье в Сан-Диего.

Холл-младший выиграл десять медалей на Играх в Атланте, Сиднее и Афинах, в том числе пять золотых, три серебряных и две бронзовых. В их числе — личное золото на 50-метровке вольным стилем в 2000 и 2004 годах. Он также является трехкратным чемпионом мира в составе эстафетных команд.

Отец Холла-младшего, Гэри Холл — старший, также был пловцом и призером трех Олимпиад.

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли.