Пятикратный олимпийский чемпион потерял медали из-за пожара в Калифорнии
Пятикратный олимпийский чемпион американский пловец Гэри Холл — младший потерял свои награды и другое имущество из-за пожара в Лос-Анджелесе, сообщает SwimSwam со ссылкой на отца бывшего спортсмена.
Холл-младший успел забрать из арендованного дома в районе Пасифик-Палисейдс только собаку, две картины, а также инсулин. В Лос-Анджелесе 50-летний Холл-младший работал детским тренером. Он уехал к семье в Сан-Диего.
Холл-младший выиграл десять медалей на Играх в Атланте, Сиднее и Афинах, в том числе пять золотых, три серебряных и две бронзовых. В их числе — личное золото на 50-метровке вольным стилем в 2000 и 2004 годах. Он также является трехкратным чемпионом мира в составе эстафетных команд.
Отец Холла-младшего, Гэри Холл — старший, также был пловцом и призером трех Олимпиад.
Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли.
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