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Вероника Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Хобарте

Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Хобарте
Россиянка, которая с сентября не могла выиграть больше одного матча на турнирах, в Хобарте дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийке Мертенс в трех сетах
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Steve Bell / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в австралийском Хобарте с призовым фондом $275 тыс.

Россиянка, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, уступила бельгийке Элизе Мертенс (34-я) со счетом 1:6, 6:0, 2:6.

Матч продолжался чуть больше двух часов.

Мертенс за выход в финал сыграет с 18-летней австралийкой Майей Джойнт (118-я).

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В другом полуфинале встретятся бывшая российская теннисистка Элина Аванесян (44-я), представляющая Армению, и американка Маккартни Кесслер (67-я).

В Хобарте Кудерметова впервые с сентября выиграла больше одного матча на турнирах WTA.

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теннис WTA Вероника Кудерметова
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