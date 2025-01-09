Вероника Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Хобарте
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в австралийском Хобарте с призовым фондом $275 тыс.
Россиянка, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, уступила бельгийке Элизе Мертенс (34-я) со счетом 1:6, 6:0, 2:6.
Матч продолжался чуть больше двух часов.
Мертенс за выход в финал сыграет с 18-летней австралийкой Майей Джойнт (118-я).
В другом полуфинале встретятся бывшая российская теннисистка Элина Аванесян (44-я), представляющая Армению, и американка Маккартни Кесслер (67-я).
В Хобарте Кудерметова впервые с сентября выиграла больше одного матча на турнирах WTA.
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