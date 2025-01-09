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Спорт ,  
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Россияне затруднились назвать спортсмена года

ВЦИОМ: россияне назвали спортсменами года Костомарова и Овечкина
Александр Овечкин и Роман Костомаров набрали по 3% голосов, другие известные спортсмены — менее 1%. 77% опрошенных затруднились с ответом, а 8% заявили, что выбирать не из кого
Оксана Домнина и Роман Костомаров
Оксана Домнина и Роман Костомаров (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Россияне назвали фигуриста Романа Костомарова и лидера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменами года в опросе ВЦИОМа, при этом оба набрали только по 3% голосов.

Фигуристки Камила Валиева и Евгения Медведева, лыжник Александр Большунов, экс-чемпионы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не набрали больше 1% голосов.

ВЦИОМ отмечает, что спортсмена года смогли назвать только 19% опрошенных, 77% затруднились с выбором, а 8% были убеждены, что таких спортсменов в нашей стране нет.

В рейтинг чаще попадают спортсмены на фоне заметных побед или других важных событий. Пять раз (2006–2007, 2012–2014 годы) спортсменом года становился фигурист Евгений Плющенко, в 2018-м после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане первое место заняла Алина Загитова, в 2020-м — Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в UFC.

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Спорт
Роман Костомаров

Костомарова назвали спортсменом года второй раз подряд. Чемпион Игр в Турине из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях и вынужден использовать протезы. Уже в декабре 2023-го Костомаров вышел на лед на коньках на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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Персоны
Руслан Алиев
При участии
Анна Сатдинова
Хоккей Александр Овечкин фигурное катание Роман Костомаров Камила Валиева Евгения Медведева Александр Большунов
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

спортсмен, фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года
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