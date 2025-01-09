Россияне затруднились назвать спортсмена года

Александр Овечкин и Роман Костомаров набрали по 3% голосов, другие известные спортсмены — менее 1%. 77% опрошенных затруднились с ответом, а 8% заявили, что выбирать не из кого

Оксана Домнина и Роман Костомаров (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Россияне назвали фигуриста Романа Костомарова и лидера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменами года в опросе ВЦИОМа, при этом оба набрали только по 3% голосов.

Фигуристки Камила Валиева и Евгения Медведева, лыжник Александр Большунов, экс-чемпионы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не набрали больше 1% голосов.

ВЦИОМ отмечает, что спортсмена года смогли назвать только 19% опрошенных, 77% затруднились с выбором, а 8% были убеждены, что таких спортсменов в нашей стране нет.

В рейтинг чаще попадают спортсмены на фоне заметных побед или других важных событий. Пять раз (2006–2007, 2012–2014 годы) спортсменом года становился фигурист Евгений Плющенко, в 2018-м после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане первое место заняла Алина Загитова, в 2020-м — Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в UFC.

Костомарова назвали спортсменом года второй раз подряд. Чемпион Игр в Турине из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях и вынужден использовать протезы. Уже в декабре 2023-го Костомаров вышел на лед на коньках на юбилейном шоу Ильи Авербуха.