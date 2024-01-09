«Спартак» впервые в сезоне проиграл четыре подряд матча в КХЛ

«Красно-белые» уступили в гостях минскому «Динамо» (1:3) и не смогли вернуться на первое место в Западной конференции

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Московский «Спартак» уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Волков (15-я и 19-я минуты) и Вадим Мороз (42). У проигравших отличился Александр Беляев (60).

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ.

Ранее в этом сезоне «красно-белые» дважды обыграли «Динамо» (4:2, 4:1).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 50 матчах. Лидирует ярославский «Локомотив» (68). «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 47 очками в 47 встречах.

В следующем матче «Спартак» 12 января примет петербургский СКА, «Динамо» днем ранее дома сыграет с нижегородским «Торпедо».