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«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче лидеров КХЛ

«Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в матче лидеров КХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:3. Магнитогорцы занимают первое место в Восточной конференции, ярославцы — в Западной
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;
Игроки «Металлурга» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (3-я минута), Никита Гребенкин (8), Егор Яковлев (20) и Игорь Гераськин (22, 42). У проигравших отличились Сергей Андронов (20), Мартин Гернат (27) и Алексей Береглазов (60).

«Локомотив» последний раз побеждал в Магнитогорске 22 октября 2013 года.

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«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 50 матчах. «Локомотив» продолжает лидировать на Западе с 68 очками в 48 встречах.

В следующем матче «Металлург» 11 января примет «Сочи», «Локомотив» в тот же день в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2;

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Локомотив Ярославль
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