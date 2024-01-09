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ISU исправил анонс ЧЕ, добавив фото выступающей за Грузию россиянки

ISU исправил анонс ЧЕ, добавив фото выступающей за Грузию россиянки Губановой
Международный союз конькобежцев допустил ошибку в подборке с действующими чемпионами Европы, проигнорировав уроженку России Анастасию Губанову. Теперь ISU добавил ее фото в анонс предстоящего европейского первенства
Анастасия Губанова
Анастасия Губанова (Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своих соцсетях новый анонс предстоящего в Каунасе чемпионата Европы по фигурному катанию, включив в него представляющую Грузию россиянку Анастасию Губанову.

Ранее 9 января ISU выложил анонс турнира, в описании которого было сказано: «Действующие чемпионы Европы снова борются за медали на чемпионате Европы в Каунасе». В публикации были размещены фотографии прошлогодних чемпионов Адама Сяо Хим Фа (Франция), Сары Конти и Никколо Мачии (Италия), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Франция), а также бельгийки Луны Хендрикс, которая уступила Губановой в 2023-м.

ISU проигнорировал россиянку при презентации действующих чемпионов Европы
Спорт
Анастасия Губанова

Теперь ISU удалил старый анонс и опубликовал новый — уже с фотографией Губановой вместо Хендрикс.

Губанова выступает за сборную Грузии еще с 2021 года. В прошлом году она впервые стала чемпионкой Европы. До этого фигуристка была 11-й на Олимпиаде в Пекине, шестой и 14-й на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Каунасе 10 января.

Российские фигуристы сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анастасия Губанова
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