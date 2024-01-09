ISU исправил анонс ЧЕ, добавив фото выступающей за Грузию россиянки
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своих соцсетях новый анонс предстоящего в Каунасе чемпионата Европы по фигурному катанию, включив в него представляющую Грузию россиянку Анастасию Губанову.
Ранее 9 января ISU выложил анонс турнира, в описании которого было сказано: «Действующие чемпионы Европы снова борются за медали на чемпионате Европы в Каунасе». В публикации были размещены фотографии прошлогодних чемпионов Адама Сяо Хим Фа (Франция), Сары Конти и Никколо Мачии (Италия), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Франция), а также бельгийки Луны Хендрикс, которая уступила Губановой в 2023-м.
Теперь ISU удалил старый анонс и опубликовал новый — уже с фотографией Губановой вместо Хендрикс.
Губанова выступает за сборную Грузии еще с 2021 года. В прошлом году она впервые стала чемпионкой Европы. До этого фигуристка была 11-й на Олимпиаде в Пекине, шестой и 14-й на чемпионатах мира.
Чемпионат Европы 2024 года стартует в Каунасе 10 января.
Российские фигуристы сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.
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