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ISU проигнорировал россиянку при презентации действующих чемпионов Европы

ISU проигнорировал выступающую за Грузию Губанову в превью чемпионата Европы
ISU в преддверии первенства Европы по фигурному катанию выложил в соцсетях фото прошлогодних чемпионов. Среди них оказалась бельгийка Луна Хендрикс, которая уступила в 2023 году представляющей Грузию Анастасии Губановой
Анастасия Губанова
Анастасия Губанова (Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) проигнорировал бывшую российскую фигуристку Анастасию Губанову при презентации действующих чемпионов Европы в преддверии старта европейского первенства этого года.

ISU выложил в своих соцсетях посты со ссылкой на превью турнира, в котором написано: «Действующие чемпионы Европы снова борются за медали на чемпионате Европы в Каунасе». К постам прикрепили четыре фотографии прошлогодних чемпионов, но вместо Губановой там оказалась бельгийка Луна Хендрикс, на счету которой было серебро в одиночном катании. В самом тексте Губанова присутствует.

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Губанова выступает за сборную Грузии еще с 2021 года. В прошлом году она впервые стала чемпионкой Европы. До этого фигуристка была 11-й на Олимпиаде в Пекине, шестой и 14-й на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Каунасе 10 января.

Российские фигуристы сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анастасия Губанова Грузия Россия
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