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КХЛ включила двух вратарей в число лучших игроков недели

КХЛ: вратари «Ак Барса» и «Динамо» вошли в число лучших игроков недели
Лучшими игроками первой игровой недели года стали вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко, защитник «Сибири» Тревор Мерфи и 21-летний голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин
Вратарь &laquo;Ак Барса&raquo; Тимур Билялов
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов в седьмой раз в карьере стал лучшим игроком недели в своем амплуа в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Билялов выиграл оба матча — с «Адмиралом» (2:1 после овертайма) и «Автомобилистом» (2:1), отразил 96,61% бросков.

Другой вратарь, 21-летний Максим Моторыгин из московского «Динамо», стал лучшим новичком недели. Он провел два матча, оба выиграл, отражая в среднем 94,83% бросков.

Лучшим игроком обороны стал Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири», который забросил две шайбы (в том числе одну победную) и сделал две передачи в двух играх при общем показателе полезности «плюс два».

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Среди нападающих лучшим стал форвард череповецкой «Северстали» Кирилл Пилипенко, у которого три гола и четыре результативных паса в трех матчах.

Московское «Динамо» идет третьим, а «Северсталь» — седьмой в Западной конференции, «Ак Барс» и «Сибирь» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места на Востоке.

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