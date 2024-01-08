КХЛ включила двух вратарей в число лучших игроков недели
Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов в седьмой раз в карьере стал лучшим игроком недели в своем амплуа в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Билялов выиграл оба матча — с «Адмиралом» (2:1 после овертайма) и «Автомобилистом» (2:1), отразил 96,61% бросков.
Другой вратарь, 21-летний Максим Моторыгин из московского «Динамо», стал лучшим новичком недели. Он провел два матча, оба выиграл, отражая в среднем 94,83% бросков.
Лучшим игроком обороны стал Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири», который забросил две шайбы (в том числе одну победную) и сделал две передачи в двух играх при общем показателе полезности «плюс два».
Среди нападающих лучшим стал форвард череповецкой «Северстали» Кирилл Пилипенко, у которого три гола и четыре результативных паса в трех матчах.
Московское «Динамо» идет третьим, а «Северсталь» — седьмой в Западной конференции, «Ак Барс» и «Сибирь» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места на Востоке.
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