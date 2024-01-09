В Грузии объяснили переходы российских фигуристов соседством двух стран

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани отметила, что российские спортсмены меняют спортивное гражданство на грузинское, как правило, из-за соседства двух государств

Танцевальный дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское из-за соседства государств. Об этом «РИА Новости» заявила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

«Я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — сказала Гиоргобиани.

По словам Гиоргобиани, она бы еще кем-нибудь усилила сборную Грузии, но конкретных договоренностей на данный момент нет.

Летом прошлого года в сборную Грузии перешли Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду. С 2021 года за Грузию выступает Анастасия Губанова, которая в 2023-м выиграла чемпионат Европы. Родились в России парники Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а лучший грузинский одиночник Ника Егадзе занимается у Тутберидзе.