 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

В Грузии объяснили переходы российских фигуристов соседством двух стран

В Федерации фигурного катания Грузии объяснили переходы россиян соседством стран
Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани отметила, что российские спортсмены меняют спортивное гражданство на грузинское, как правило, из-за соседства двух государств
Танцевальный дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин
Танцевальный дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское из-за соседства государств. Об этом «РИА Новости» заявила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

«Я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — сказала Гиоргобиани.

По словам Гиоргобиани, она бы еще кем-нибудь усилила сборную Грузии, но конкретных договоренностей на данный момент нет.

Дочь Тутберидзе включили в число участников чемпионата Европы
Спорт
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Летом прошлого года в сборную Грузии перешли Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду. С 2021 года за Грузию выступает Анастасия Губанова, которая в 2023-м выиграла чемпионат Европы. Родились в России парники Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а лучший грузинский одиночник Ника Егадзе занимается у Тутберидзе.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание смена гражданства Грузия Диана Дэвис Этери Тутберидзе
Материалы по теме
Тарасова фразой «они еще никто» оценила дуэт дочки Тутберидзе и Смолкина
Спорт
Американца поймали на подсуживании фигуристкам из США на чемпионате мира
Спорт
Фигурист академии Плющенко второй раз за полгода остался без партнерши
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 16:22
Моряки рассказали, как прячутся от нападений пиратов в Красном море Общество, 18:04
«Зенит» купил у лидирующего в РПЛ «Краснодара» футболиста сборной России Спорт, 17:58
Воробьев заявил, что после ЧП с отоплением в Подольске нужны миллиарды Экономика, 17:56
Почему Эмманюэль Макрон решил сменить правительство Политика, 17:48
«Жадность» на крипторынке впервые за 2 года достигла чрезвычайного уровня Крипто, 17:48
В Южной Корее создадут национальное космическое агентство Политика, 17:47
CAS рассмотрит апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК 26 января Спорт, 17:45
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ЦБ утвердил механизм выпуска акций из новых регионов Финансы, 17:36
Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике Политика, 17:34
Суд после стихов Беркович на заседании продлил арест им с Петрийчук Политика, 17:30
Акции технологического холдинга VK взлетели на 7% Инвестиции, 17:24
Юрия Соломина выписали из больницы Общество, 17:21
Росстат раскрыл альтернативные сценарии по изменению числа жителей России Экономика, 17:19
Совет директоров НЛМК решил сменить президента Бизнес, 17:13