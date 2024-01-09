Илья Ковальчук заявил, что IIHF и МОК аукнется отстранение россиян

Олимпийский чемпион раскритиковал решения Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета по недопуску российских сборных, в особенности молодежных и юниорских

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Форвард московского «Спартака», олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук считает, что руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF) еще аукнется отстранение сборных России, особенно молодежных и юниорских. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

«Понятно, что национальная сборная еще может иметь какое‑то отношение к вопросу: это флагман страны, за нее все болеют. А за что наказывать молодых пацанов? Они даже несовершеннолетние, и их отрезали от чемпионата мира. Это вообще ниже плинтуса», — сказал Ковальчук.

«Поэтому тем ребятам, которые сейчас руководят IIHF и МОК, эта история еще аукнется», — добавил Ковальчук.

Все сборные России отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. Команды пропустили уже несколько чемпионатов мира.

IIHF 31 октября прошлого года предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В феврале этого года в IIHF примут окончательно решение насчет выступления россиян в Играх. «Смогут ли принять решение в нашу пользу? Тяжело сказать. Но подачек нам точно не надо. Я думаю, что нам нужно быть самостоятельными. Что касается хоккея, то у нас есть великолепная школа. Надо искать резервы внутри страны, играть друг против друга, устраивать соревнования, которые станут повышать уровень молодых ребят», — считает Ковальчук.