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Глава IIHF связал допуск россиян с безопасностью проведения турниров

Глава IIHF Тардиф о возможном возвращении россиян: все зависит от безопасности
Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. По словам Люка Тардифа, их допуск на соревнования зависит от возможности организаторов обеспечить необходимые меры безопасности
Глава IIHF Люк Тардиф
Глава IIHF Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Допуск сборных России и Белоруссии по хоккею до международных турниров зависит только от возможности безопасной организации соревнований. Об этом во время молодежного чемпионата мира в Швеции рассказал журналистам глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

«Тардиф продолжает подчеркивать, что любое включение сборных России и Белоруссии в соревнования под эгидой IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности IIHF провести безопасный турнир», — говорится в сообщении на сайте IIHF.

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Люк Тардиф

Также Тардиф рассказал, что решение по поводу возможного участия в следующих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе хоккеистов из НХЛ (они пропустили две последние Олимпиады. — РБК) будет объявлено до конца февраля.

«Вы можете видеть, что я улыбаюсь. Впервые мы встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — НХЛ, NHLPA (профсоюз игроков НХЛ), IIHF, МОК. И я думаю, что все звезды сошлись. Я имею в виду встречу с президентом МОК Томасом Бахом в середине января. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля. Есть общая цель — участвовать», — сказал глава IIHF.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года. Команды пропустили уже два чемпионата мира.

IIHF 31 октября предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян станут команда США и еще два победителя квалификационных турниров. Тардиф тогда говорил, что IIHF примет решение по поводу участия команды в Играх не позднее марта 2024 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Люк Тардиф Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею НХЛ
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