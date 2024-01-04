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«Зенит» объявил о переходе 17-летнего бразильца Педро

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 17-летнего форварда Педро
«Зенит» получил право преимущественного выкупа Педро в январе 2023-го. Футболист провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии. Он присоединится к команде 12 января
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит» (Санкт-Петербург)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит» (Санкт-Петербург)

Бразильский нападающий «Коринтианса» Педро перешел в «Зенит», сообщила пресс-служба петербургского клуба РПЛ.

«Зенит» реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего форварда, которое получил в январе 2023 года в рамках сделки по Юри Алберто и другим игрокам.

На молодежном чемпионате Южной Америки в январе прошлого года Педро принял участие в восьми матчах сборной Бразилии и забил два гола. После турнира он дебютировал в основе «Коринтианса» и продлил контракт с клубом на три года.

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Педро присоединится к «Зениту» 12 января.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров, уступая два очка «Краснодару». В основе «Зенита» семь игроков имеют бразильское гражданство.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит трансферы Бразилия Коринтианс
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