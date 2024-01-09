Сын экс-футболиста ПСЖ опроверг госпитализацию отца из-за передозировки

Аргентинские журналисты сообщили, что Эсекьель Лавесси был госпитализирован из-за проблем с наркотиками. Сын экс-форварда сборной Аргентины заявил, что отец находится на лечении и никакой передозировки не было

Эсекьель Лавесси (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Dior Men)

Сын бывшего футболиста «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси Томас опроверг информацию о госпитализации отца из-за передозировки наркотиками.

«С моим отцом все в порядке, он находится на лечении, хватит выдумывать неправду. У него нет передозировки или чего-то еще, о чем говорят», — написал Томас Лавесси в сторис в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее журналистка Кармен Барбьери в своей программе на аргентинском телевидении сообщила со ссылкой на источники, что 38-летний Лавесси попал в больницу Буэнос-Айреса «из-за очень серьезных проблем с наркотиками». Портал El Ciudadano назвал две версии: у страдающего зависимостью Лавесси случился рецидив, и он сам согласился на размещение в реабилитационном центре или был экстренно госпитализирован с передозировкой.

В декабре Лавесси попал в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте с переломом ключицы и различными порезами. Предполагалось, что он мог получить эти травмы после семейной ссоры на вечеринке. В семье футболиста уверяли, что тот упал с лестницы, когда менял лампочку в своем доме.

Во время своей карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», ПСЖ и «Хэбэй Чайна Форчун». В сборной Аргентины на его счету 51 матч и девять голов. Форвард является олимпийским чемпионом Пекина, серебряным призером чемпионата мира 2014 года. Карьеру он завершил в 2019-м.