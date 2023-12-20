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Экс-форвард сборной Аргентины Лавесси сломал ключицу, меняя лампочку

TyC Sports: экс-форвард сборной Аргентины Лавесси сломал ключицу, меняя лампочку
TyC Sports со ссылкой на одного из родственников футболиста сообщил, что Лавесси неудачно упал с лестницы в своем доме. По еще одной версии, аргентинец мог пострадать в результате конфликта на вечеринке в своем доме
Эсекьель Лавесси
Эсекьель Лавесси (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси попал в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте с переломом ключицы и различными порезами. Об этом сообщает TyC Sports.

Источник в семье 38-летнего Лавесси рассказал, что бывший футболист упал с лестницы, когда менял лампочку в своем доме. Аргентинец приехал в больницу на патрульной машине в сопровождении своей девушки. Сейчас он остается в госпитале под наблюдением.

TyC Sports отмечает, что есть еще одна версия произошедшего. Полиция прибыла в дом Лавесси, где была вечеринка, около 5 утра. По прибытии полицейских, они увидели, что ему уже оказывали помощь из-за перелома ключицы и резаных ран, которые могли быть получены в результате ссоры с одним из присутствующих на вечеринке людей. В полиции сообщили, что пока неизвестно, как конкретно Лавесси получил свои травмы.

Во время своей карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», ПСЖ и «Хэбэй Чайна Форчун». В сборной Аргентины на его счету 51 матч и девять голов. Форвард является олимпийским чемпионом Пекина, серебряным призером чемпионата мира 2014 года. Карьеру он завершил в 2019-м.

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Футбол Аргентина
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