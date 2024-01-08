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Миранчук передумал уходить из «Аталанты» посреди сезона

Агент: Миранчук вряд ли уйдет из «Аталанты» посреди сезона
В декабре агент полузащитника анонсировал переход в другой клуб, но на фоне последних результатов считает правильным для Алексея Миранчука доиграть сезон в «Аталанте»
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Spada / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил «Спорт-Экспрессу», что футболисту пока не нужно уходить из итальянской «Аталанты».

В начале декабря Шпинев допускал, что в зимнее трансферное окно Миранчук перейдет в другой европейский клуб, а портал Tutto Atalanta писал, что россиянин может вернуться в «Торино», где играл в прошлом сезоне на правах аренды.

В последних семи матчах команды Миранчук только три раза вышел в стартовом составе, а 7 января в игре с «Ромой» сделал голевую передачу и, по мнению главного тренера Джан Пьеро Гасперини, был лучшим в атаке.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии», — сказал Шпинев.

По словам агента, Миранчуку сейчас уходить никуда не нужно, но летом «стоит хорошенько задуматься» о трансфере.

В «Аталанте» назвали невероятной форму Миранчука в последних играх
Спорт
Алексей Миранчук

Миранчук записал на свой счет два гола и четыре передачи в 15 играх сезона.

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«Аталанта» идет на шестом месте в чемпионате Италии и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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Анна Сатдинова
Футбол Алексей Миранчук Аталанта
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