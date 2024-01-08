Миранчук передумал уходить из «Аталанты» посреди сезона
Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил «Спорт-Экспрессу», что футболисту пока не нужно уходить из итальянской «Аталанты».
В начале декабря Шпинев допускал, что в зимнее трансферное окно Миранчук перейдет в другой европейский клуб, а портал Tutto Atalanta писал, что россиянин может вернуться в «Торино», где играл в прошлом сезоне на правах аренды.
В последних семи матчах команды Миранчук только три раза вышел в стартовом составе, а 7 января в игре с «Ромой» сделал голевую передачу и, по мнению главного тренера Джан Пьеро Гасперини, был лучшим в атаке.
«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии», — сказал Шпинев.
По словам агента, Миранчуку сейчас уходить никуда не нужно, но летом «стоит хорошенько задуматься» о трансфере.
Миранчук записал на свой счет два гола и четыре передачи в 15 играх сезона.
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«Аталанта» идет на шестом месте в чемпионате Италии и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.