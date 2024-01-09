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Польского бойца ММА осудили за торговлю наркотиками в Великобритании

Титулованного польского бойца ММА Мысялю осудили за торговлю кокаином в Англии
Суд Нориджа признан Пшемыслава Мысялю виновным в причастности к торговле кокаином, приговор будет оглашен 8 февраля. Поляк дрался в Bellator и PFL, был чемпионом российского промоушена ProFC
Пшемыслав Мысяля
Пшемыслав Мысяля (Фото: Соцсети спортсмена)

Титулованный польский боец ММА Пшемыслав Мысяля был признан виновным в причастности к торговле наркотиками на суде в британском Норидже. Об этом сообщает The Sun.

Мысяля был арестован еще в декабре 2021 года с £72 тыс. наличных в своей машине, после того как доставил 2 кг кокаина в деревню Троус на окраине Нориджа.

Суд по этому делу состоялся в январе этого года. Мысяля был признан виновным, вынесение приговора ожидается 8 февраля. 41-летнему спортсмену, который с 2005 года живет в Великобритании, грозит многолетний тюремный срок.

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Мысяля, известный как Польский Медведь, оказался втянутым в банду наркоторговцев, после того как его карьера в смешанных единоборствах начала буксовать во время пандемии коронавируса. Полиция Нориджа в 2021 году провела операцию «Оксон», разгромив местную наркосеть: 13 человек были арестованы, а семь обвиняемых уже признаны виновными.

На счету польского спортсмена 24 победы и 12 поражений в ММА. Он владел чемпионскими титулами в полутяжелом весе в шести различных промоушенах, в том числе Ultimate Warrior Challenge, Extreme Brawl и российском ProFC, дрался в Bellator и PFL.

Теги
смешанные единоборства (ММА) Польша Великобритания наркотики
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