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Ротенберг заявил о сбывшейся мечте канадца с получением паспорта России

Роман Ротенберг о получении гражданства России Лайпсиком: его мечта сбылась
Главный тренер СКА заявил, что канадский хоккеист Брендан Лайпсик связывает свое будущее Россией и, возможно, еще сыграет за национальную сборную
Брендан Лайпсик
Брендан Лайпсик (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем телеграм-канале поздравил канадского форварда клуба Брендана Лайпсика с получением российского гражданства.

«Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого. И теперь мечта сбылась. Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад. За время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом», — написал Ротенберг.

Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
Спорт
Брендан Лайпсик

По словам Ротенберга, семья Лайпсика живет в Петербурге и связывает свое будущее Россией. «Он, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед. Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендана сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты», — добавил Ротенберг, который также является главным тренером сборной «Россия 25».

По регламенту КХЛ, до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером. «Но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России», — заключил Ротенберг.

29-летний Лайпсик получил гражданство России 9 января. Канадец выступает в КХЛ в 2020 года, ранее играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

В нынешнем сезоне Лайпсик из-за травмы пока провел только 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг Брендан Лайпсик
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