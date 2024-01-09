Матч MLS перенесли на более вместительный стадион из-за Месси

Встреча «Спортинг Канзас-Сити» с «Интер Майами» пройдет на стадионе местного клуба NFL, который вмещает более 76 тыс. человек

Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Клуб североамериканской MLS «Спортинг Канзас-Сити» перенес домашний матч регулярного чемпионата против «Интер Майами» на другой стадион из-за интереса зрителей к аргентинскому форварду гостей Лионелю Месси. Как сообщается на сайте команды, игра пройдет на «Эрроухед Стэдиум».

Домашним стадионом «Канзас-Сити» является «Чилдренс Мерси Парк», вмещающий 18 467 зрителей. Вместимость «Эрроухед Стэдиум», на котором играет клуб NFL (американский футбол) «Канзас-Сити Чифс», составляет 76 416 человек.

«Этот матч вызвал беспрецедентный интерес с тех пор, как MLS опубликовала наше расписание менее трех недель назад, — сказал президент «Спортинг Канзас-Сити» Джейк Рид. — Мы считаем, что это будет крупнейшее событие в Канзас-Сити этой весной, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с «Эрроухед Стэдиум», чтобы предоставить невероятные впечатления нашим болельщикам и нашей команде. Возможность провести этот матч, который станет первым для Лионеля Месси на Среднем Западе, особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году».

36-летний Месси, восьмикратный обладатель «Золото мяча», перешел в «Интер Майами» 15 июля прошлого года, подписав контракт до 2025-го. За новую команду аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.