Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open

Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open

Алина Корнеева в первом круге квалификации победила американку Сачию Викери. В следующем матче она сыграет с китаянкой Есинь Ма

Алина Корнеева (Фото: IMAGO / Peter Dovgan / Global Look Press)

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Australian Open, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 16-летняя россиянка победила американку Сачию Викери, 138-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Следующей соперницей Корнеевой станет китаянка Есинь Ма (220-й номер рейтинга WTA). В квалификации турнира «Большого шлема» россиянка играет впервые в карьере.

Корнеева сейчас занимает 180-е место в мировом рейтинге. В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.

В октябре Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA. Также в этом году она завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне — на турнирах категории W60 в Претории и W100 в Фигейра-да-Фош (Португалия).