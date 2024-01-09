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Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open

Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open
Алина Корнеева в первом круге квалификации победила американку Сачию Викери. В следующем матче она сыграет с китаянкой Есинь Ма
Алина Корнеева
Алина Корнеева (Фото: IMAGO / Peter Dovgan / Global Look Press)

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Australian Open, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 16-летняя россиянка победила американку Сачию Викери, 138-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Следующей соперницей Корнеевой станет китаянка Есинь Ма (220-й номер рейтинга WTA). В квалификации турнира «Большого шлема» россиянка играет впервые в карьере.

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Корнеева сейчас занимает 180-е место в мировом рейтинге. В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне, выиграла юниорский итоговый турнир.

В октябре Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира WTA. Также в этом году она завоевала дебютные трофеи на профессиональном уровне — на турнирах категории W60 в Претории и W100 в Фигейра-да-Фош (Португалия).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Алина Корнеева
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